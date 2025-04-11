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Пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка скончалась

«Известия»: пострадавшая в результате крушения батискафа в Египте девочка умерла
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Williams Street Family Diaries/Reuters

Девочка, пострадавшая при крушении батискафа в Хургаде, умерла в больнице. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отца девочки.

Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Смерть девочки была зафиксирована 9 апреля, отметило издание.

Таким образом, в результате крушения батискафа в Египте погибли семь человек.

27 марта туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Отмечается, что затонувший батискаф уже несколько лет работает и это было не первое погружение — он осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Позже выяснилось, что батискаф с россиянами на борту затонул, предварительно, из-за ошибки одного из членов экипажа. По информации Al Masry Al Youm, батискаф не сталкивался с чем-либо перед катастрофой, техническая комиссия осмотрела затонувшее судно под водой и не обнаружила трещин на корпусе.

Ранее капитан затонувшего судна с россиянами дал показания.

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