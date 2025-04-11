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Пропавших в Петербурге при загадочных обстоятельствах мать с ребенком нашли

В Петербурге нашли мать с ребенком, загадочно пропавших после визита к врачу
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Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

В Петербурге нашли живыми 19-летнюю мать с годовалым ребенком, которые пропали на два дня после визита к врачу. Об этом сообщает «Фонтанка».

О том, что девушку с ребенком нашли, сообщил избранник россиянки. Информация о том, что их обнаружили, появилась также в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Все в порядке, все нормально, все хорошо. Спасибо всем огромное», — сказал возлюбленный найденной девушки.

Девушка с сыном исчезли 8 апреля. Она поехала в одну из больниц Петербурга и там побывала на приеме у врача. После этого она связалась с сожителем и спросила, как вернуться домой, а затем пропала. Один из прохожих нашел на лавке ее сумку, которая была испачкана кровью. Внутри он обнаружил разорванный паспорт, кошелек и телефон.

Ранее пропавшая 16 лет назад бенгальская кошка вернулась к хозяину после одного звонка.

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