В Петербурге ищут мать с ребенком, окровавленную сумку которой нашли на лавке

В Петербурге 19-летняя мать с ребенком пропала после визита к врачу

В Петербурге 19-летняя мать с годовалым ребенком уехала в медучреждение и не вернулась. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, они исчезли 8 апреля. Девушка поехала в одну из больниц Петербурга и там побывала на приеме у врача. После этого она связалась с сожителем и спросила, как вернуться домой.

«Позвонила нам – спросила, как обратно доехать до Усть-Луги. Мы сказали, что нужно доехать до «Автово» и выйти к цирку, который около станции находится», – рассказала мать сожителя девушки.

После этого девушка не выходила на связь. Как рассказала бабушка ребенка, один из прохожих нашел на лавке сумку, которая была испачкана кровью. Внутри он обнаружил разорванный паспорт, кошелек и телефон. Поскольку на устройстве не нужно было вводить ключ для разблокировки, нашедший связался с семьей.

Сейчас девушку и мальчика ищут волонтеры. По данным издания, сожитель будет обращаться в полицию, чтобы подать заявление о пропаже возлюбленной и ребенка.

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