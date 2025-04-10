Пушков оценил заявление Карлсона о том, что США «уничтожили» Украину

Президент США Дональд Трамп намерен «вылезти» с Украины и считает, что на нее потрачено достаточно, однако планирует сделать это в роли миротворца. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя слова журналиста Такера Карлсона о том, что США уничтожили Украину и проиграли России.

Сенатор указал, что между осознанием просчета, которое перерастает в осознание провала, проходят многие годы. В качестве примера он привел войну во Вьетнаме, оккупацию Ирака и вывод войск из Афганистана со стороны США.

«Трамп, похоже, хочет вылезти из Украины раньше. Он считает, что потрачено уже достаточно. Но преобладает желание не просто уйти, сыграв роль миротворца. Тогда как, возможно, из украинского кризиса США лучше просто уйти, оставив Киев на произвол судьбы, раз там не хотят реалистичного урегулирования. И дать европейцам расхлебывать все самим. И посмотреть на последствия такого шага», — написал Пушков.

До этого Карлсон заявил, что Соединенные Штаты проиграли войну России, которую они вели с помощью своих военных, дипломатов и спецслужб, при этом уничтожив Украину. Он добавил, что США переоценили собственные силы и им придется скорректировать свои ожидания.

Ранее в США отказались помогать Европе воевать с Россией.