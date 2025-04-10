Памятник Сталину поставили еще в одном российском городе

В Омске появился новый арт-объект — деревянная скульптура Иосифа Сталина в натуральную величину. Данный объект стал результатом инициативы КПРФ, призванной увековечить память главнокомандующего, рассказал второй секретарь местного обкома КПРФ и помощник депутата Госдумы Андрея Алехина Иван Федин в соцсети «ВКонтакте».

Раскрашенная в яркие цвета фигура генералиссимуса установлена на въезде в город на территории кафе «У Вартана», куда она была перемещена из внутреннего помещения заведения. Скульптура отличается от традиционных монументов своей необычной для подобных изображений стилистикой и материалом.

До этого запрос депутатов Саратовской городской думы от КПРФ об установке памятника Иосифу Сталину в Парке Победы в честь 80-летия Победы был отклонен мэрией из-за отсутствия финансирования. В официальном ответе было указано на отсутствие соответствующих статей в городском бюджете.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии предложил установить памятник Сталину.