Саратову не хватило денег на установку памятника Сталину

Запрос депутатов Саратовской городской Думы от КПРФ об установке памятника Иосифу Сталину в Парке Победы в честь 80-летия Победы был отклонен мэрией из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Авторами инициативы выступили Владимир Есипов и Александр Анидалов.

В официальном ответе было указано на отсутствие соответствующих статей в городском бюджете. Администрация также подчеркнула, что Парк Победы является уже устоявшимся мемориальным комплексом, посвященным памяти воинов Великой Отечественной войны.

Депутаты от КПРФ расценили этот отказ как нежелание признать роль Сталина и Коммунистической партии в победе в 1945 году.

«Создается впечатление, что чиновники пытаются подменить суть вопроса формальной отпиской. Или мы имеем дело с нежеланием признать то, что Великая Победа 1945 года была одержана советским народом под руководством Коммунистической партии и Генералиссимуса Сталина?» — отметил Буланов.

В конце декабря прошлого года губернатор Вологодской области открыл памятник советскому вождю Иосифу Сталину в Вологде. Филимонов сообщил, что монумент был открыт около дома, где революционер жил во время трехмесячной ссылки.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии предложил установить памятник Сталину.