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Кандидат в президенты Белоруссии предложил установить памятник Сталину

Кандидат в президенты Белоруссии Сыранков предложил установить памятник Сталину
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Болот Бочкарев/РИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Сыранков, являющийся первым секретарем ЦК Коммунистической партии, заявил о планах партии популяризировать образ Иосифа Сталина как «основателя белорусской государственности». Об этом пишет РИА Новости.

В своей предвыборной программе, опубликованной на сайте компартии, Сыранков призвал восстановить памятники Сталину.

«Мы выступаем за увековечивание памяти Сталина не только как главнокомандующего, который привел страну к победе во Второй мировой войне, но и как основателя белорусской советской государственности», – заявил Сыранков.

Он предложил установить памятник Сталину в Минске рядом с музеем истории Великой Отечественной войны, а также аллею славы маршалов Победы.

Однако Сыранков признал, что отношение к Сталину в белорусском обществе неоднозначное.

В декабре Городской совет Орла одобрил установку памятника Иосифу Сталину в Парке Победы. Профильный комитет выносил проект на общественное обсуждение в октябре. Большинство членов горсовета поддержали идею установки бюста.

Ранее власти Новосибирска объяснили отказ от установки нового памятника Сталину.

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