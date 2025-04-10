В Казахстане заметили частный дом, построенный прямо на крыше многоэтажки

Nur.kz: на крыше многоэтажки в Алма-Ате неизвестные построили частный дом

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На крыше многоэтажного жилого дома в казахской Алма-Ате неизвестные построили частный дом. Подробности сообщил портал Nur.kz.

По данным журналистов, дом находится на улице Жумалиева, и видео с ним сейчас массово распространяются в соцсетях. Местные власти на сообщения о необычной постройке уже отреагировали.

«По информации управления градостроительного контроля города Алматы, в настоящее время ведется сбор материалов для проведения внеплановой проверки, в рамках которой будут подниматься архивные документы для подтверждения правового статуса объекта», — рассказали чиновники.

Отмечается, что частный дом ввели в эксплуатацию еще в 2012 году.

До этого в Алма-Ате сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали гражданина России, который подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сумма ущерба, причиненного им государству, превышает 23 млн рублей.

Ранее в Казахстане спасатели разжали качели, в которых женщина застряла ягодицами.