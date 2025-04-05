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В Казахстане задержали подозреваемого в мошенничестве россиянина

В Казахстане задержали гражданина РФ, подозреваемого в крупном мошенничестве
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Global Look Press

В Алма-Ате сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали гражданина России, который подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции города Алма-Аты задержан гражданин Российской Федерации, который находился в международном розыске», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина действовал в составе организованной преступной группы. Сумма ущерба, причиненного им государству, превышает 23 млн рублей.

20 марта в городе Акколь Акмолинской области Казахстана был задержан 56-летний мошенник, совершивший девять преступлений на территории России. С 2015 года он находился в международном розыске. Мужчину обвиняют в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. В 2015 году он не явился на заседание суда по своему делу в Красноярске, а спустя три года незаконно пересек границу с Казахстаном.

Ранее в Москве на улице поймали мужчину, находящегося в розыске.

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