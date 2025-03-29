Мошенники вынудили челябинского подростка сдать в ломбард золото родителей

В Миассе мошенники заставили подростка сдать в ломбард золото родителей и перевести им более полумиллиона рублей. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

Подросток стал жертвой известной схемы, по которой с несовершеннолетним связываются от имени сотрудников портала «Госуслуги». 17-летний юноша, действуя по указанию мошенников, сдал в ломбард золото родителей.

Вырученные 565 тысяч рублей он перевел незнакомцам на указанные реквизиты. Семья обнаружила пропажу и обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что девочка-подросток из Свердловской области оставила мать без денег, поверив в звонок из школы. Злоумышленники запугали девочку тем, что деньги со счета матери переведены в адрес запрещенных организаций, запретили ей рассказывать о произошедшем родителям. Под контролем аферистов она перевела все имеющиеся на счету родительницы деньги на указанные преступниками реквизиты. Общий ущерб составил полмиллиона рублей.

Ранее в Липецке подросток «спасал» отца от тюрьмы и отдал мошенникам 300 тыс. рублей.