В Московской области локализовали крупный пожар

В Сходне в городском округе Химки в Московской области произошел пожар в производственно-складском помещении. Прокуратура региона контролирует установление причин пожара, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня около 16 часов по московскому времени поступило сообщение о возгорании в ангаре для хранения строительных материалов на улице Горная микрорайона Сходня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар локализован на площади 1200 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. Точные причины возгорания будут названы по результатам экспертизы.

До этого сообщалось, что на юге Московской области бдительная соседка не дала подросткам осуществить хулиганские планы по поджогу двери в подъезде. Инцидент произошел в подмосковном Протвино. Судя по кадрам, юноша и девушка, предположительно школьники, пытались устроить в подъезде пожар. Они пришли к одной из квартир, поставили под дверью предмет, похожий на вазу с бумагой, и подожгли его. Дождавшись, когда огонь охватит весь предмет и перекинется на входную дверь, хулиганы скрылись. Возгорание потушила женщина из соседней квартиры, которая была в момент инцидента дома.

Ранее в Петербурге пятерых подростков задержали по подозрению в поджоге шкафа в подъезде одного из домов.