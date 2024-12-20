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Пятеро подростков подожгли шкаф в подъезде дома в Петербурге

В Петербурге подростков заподозрили в поджоге шкафа в подъезде
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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Петербурге пятерых подростков задержали по подозрению в поджоге шкафа. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

По информации ведомства, инцидент произошел 16 декабря в подъезде дома на улице Лени Голикова. По словам одного из жильцов, неизвестные подожгли деревянный шкаф, который стоял возле его двери на лестничной площадке.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к поджогу могут быть причастны пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Всех подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции 19 декабря. С ними провели необходимые процессуальные действия, а затем передали законным представителям под обязательство о явке.

Материалы об инциденте передали в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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