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Полицейские поймали несовершеннолетних, утроивших поджог под дверью квартиры в Подмосковье

Поджигателями двери в подмосковном Протвино оказались двое несовершеннолетних

В Московской области полиция установила личности хулиганов, которые пытались устроить пожар в многоквартирном доме города Протвино. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

«Полицейскими несовершеннолетние были установлены. Ими оказались мальчик 2012 года рождения и девочка 2008 года рождения», — поделились правоохранители, добавив, что несовершеннолетних уже опросили в присутствии полиции.

Инцидент произошел на днях в подъезде одного из домов Протвино и попал на видео камеры, установленной на лестничной площадке. На кадрах двое подростков подожгли плетеную корзинку с искусственными цветами и положили ее под дверь квартиры, после чего скрылись. Загоревшийся предмет потушила бдительная соседка, которая оперативно среагировала на появившийся в подъезде запах гари.

Ранее в Петербурге пятерых подростков задержали по подозрению в поджоге шкафа в подъезде одного из домов.

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