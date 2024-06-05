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В Екатеринбурге мигранты напали на съемочную группу местных журналистов

СК РФ: в Екатеринбурге из-за нападения на съемочную группу возбуждено уголовное дело

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Екатеринбурге после драки, произошедшей между уроженцами Таджикистана и сотрудниками местной телекомпании «Крик-ТВ», возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 5 июня возле одного из домов на улице Сулимова в Екатеринбурге. В ходе съемки репортажа на журналистов напали двое уроженцев Таджикистана, в результате чего было повреждено имущество представителей СМИ.

Подробности произошедшего сообщил в своем Telegram-канале член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев. По его словам, корреспонденты проводили журналистское расследование, связанное с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан.

Возле миграционного центра они увидели, как некий мужчина без оформления и предъявления паспорта раздает сим-карты для мобильных телефонов мигрантам.

«Диалог сначала строился дружелюбно, пока в него не вмешался «старший» — бородатый тип, который напал на съемочную группу, испортил оборудование и ударил девушку-журналиста», — сообщил Чукреев.

Общественник заявил о своем недовольстве работой миграционного центра на улице Сулимова в Екатеринбурге и напомнил о недавнем задержании одного из его руководителей. Этому есть подтверждение.

23 мая сотрудники ФСБ России задержали начальника паспортно-визового сервиса МВД в Свердловской области Александра Луканина. Его подозревают в превышении полномочий, он пробудет в СИЗО до 20 июня.

Ранее сообщалось, что задержанного за ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) гражданина Таджикистана выдворят из России.

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