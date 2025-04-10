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Корееведа Ланькова оштрафовали за участие в нежелательной организации

Суд оштрафовал востоковеда Ланькова за участие в нежелательной организации
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Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. рублей востоковеда и корееведа Андрея Ланькова за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Ланькову назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — заявил источник агентства.

До этого суд оштрафовал литературного критика Александра Гаврилова за участие в деятельности нежелательной организации. В публикации говорится, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

28 февраля Московский городской суд признал законным штраф в размере 15 тыс. рублей, назначенный кинокритику Антону Долину (признан в РФ СМИ-иноагентом) по делу об участии в деятельности нежелательной организации. По данным РИА Новости, на кинокритика составили протокол по этому делу из-за его сотрудничества с изданием «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

Ранее сообщалось, что Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) снова оштрафовали по иноагентской статье.

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