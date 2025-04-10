Готовившие теракты в Воронежской области получили серьезные сроки

Готовившие теракты в Воронежской области осуждены на 19 и 25 лет

Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры двум мужчинам, признанным виновными в подготовке террористических актов на территории Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о назначении 25 лет лишения свободы Олегу Заболотному и 19 лет Максиму Волге. Согласно приговору, первые четыре года оба осужденных проведут в тюрьме, после чего отбывание наказания продолжится в колонии строгого режима. Заболотный также оштрафован на 1 миллион рублей, а Волга — на 900 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что осенью 2022 года гражданин Украины Заболотний прошел диверсионно-террористическую подготовку под руководством украинских спецслужб в Харьковской области. Обучение было направлено на совершение теракта путем подрыва военнослужащего ВС РФ. После завершения подготовки Заболотний был незаконно переправлен на территорию России. В период с мая по сентябрь 2023 года он, действуя по указаниям своих кураторов, собирал разведданные о предполагаемой жертве: устанавливал место жительства, график работы, марку и номер его служебного автомобиля и другую информацию, необходимую для осуществления теракта. Роль Волги в преступной деятельности пока не раскрыта в официальном сообщении, но приговор свидетельствует о его непосредственном участии в заговоре. Детали причастности Волга к подготовке теракта требуют дополнительного освещения.

Накануне сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит дело жителя Воронежа Родиона Багирова, которого обвиняют в госизмене и попытке устроить теракт в Белгороде.

Ранее Госдума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.