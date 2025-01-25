Самолет из Москвы в Хургаду улетел с пятиметровым тросом из-за ошибки техников

При вылете самолета из московского аэропорта Шереметьево в египетскую Хургаду техники забыли открепить от самолета пятиметровый трос. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Boeing 737 прибыл из Москвы в Хургадe 23 января. На послеполетном осмотре местные сотрудники воздушной гавани заметили, что в районе левой опоры шасси что-то торчит. Оказалось, что это пятиметровый трос с зажимом типа «крокодил», который предназначается для заземления во время заправки самолета топливом. Предполагается, что техники в столичном аэропорту просто забыли его убрать перед вылетом.

Капитан воздушного судна осмотрел самолет и принял решение не отменять обратный рейс. По возвращении в столицу РФ техники еще раз осмотрели борт и нашли множественные сколы и царапины в левой задней части фюзеляжа. Борт отстранили от полетов. Росавиация начала расследование авиаинцидента.

В субботу, 25 января, сообщалось, что в Хабаровском крае самолет с пассажирами не смог взлететь и при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в кусты. Инцидент с самолетом Ан-24 «Хабаровских авиалиний» произошел в поселке Нелькан Аяно-майского района.

Ранее появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты.