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Главу отдела Стройнадзора Кожевникова отправили под арест

Глава отдела Стройнадзора Кожевников отправлен под домашний арест за взятки
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Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) сообщило о помещении под домашний арест Юрия Кожевникова, начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора. Об этом сообщает РИА Новости.

Кожевников обвиняется в получении взяток. Следствие утверждает, что Кожевников, занимавший должность в Главном управлении контрольной и надзорной деятельности министерства обороны РФ, в период с 2018 по 2020 год систематически получал взятки в виде денежных средств и имущества. Эти взятки, по версии следствия, обеспечивали выдачу положительных заключений госстройнадзора и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. Кожевникову предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ, что подразумевает получение взяток в крупном и особо крупном размерах.

В сообщении ГВСУ СКР подчеркивается, что мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана судом по ходатайству военного следователя. Разница между первоначальным решением суда о заключении под стражу и последующим переводом под домашний арест остается невыясненной и требует дальнейшего разъяснения.

Накануне в Москве бывшему заместителю начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота предъявили обвинение в получении взятки.

Ранее суд отпустил на свободу осужденного за крупную взятку экс-чиновника Минобороны.

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