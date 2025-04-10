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Пьяного россиянина с пистолетом задержали за угрозы сотрудникам ГАИ

В Обнинске задержали местного жителя, угрожавшего полицейским пистолетом
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Shutterstock

В Калужской области сотрудники ГАИ задержали жителя Обнинска, который перебрал с алкоголем и стал угрожать полиции пистолетом. Об этом пресс-служба регионального УМВД сообщила в своем Telegram-канале.

На поведение дебошира пожаловались жители дома на улице Поленова. Мужчина сидел в автомобиле и вел себя непристойно. Полицейские приехали по вызову и попросили хулигана выйти из машины, что тот и сделал.

В руке у гражданина был замечен пистолет. Он сыпал угрозами в адрес инспекторов, даже когда те произвели предупредительные выстрелы в воздух. В итоге преступника удалось обезвредить и доставить в полицейское отделение.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Впоследствии может быть возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось о происшествии в Петербурге, где шестиклассник принес в школу пистолет, чтобы похвастаться. В какой-то момент школьника с пистолетом заметила классный руководитель, которая отвела мальчика к директору. Позже в учебное учреждение прибыла и мать ребенка. В ситуации разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что в Воронеже из-за ссоры в соцсетях произошла драка со стрельбой.

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