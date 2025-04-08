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В Воронеже ссора в соцсетях закончилась дракой со стрельбой

В Воронеже из-за ссоры в соцсетях произошла драка со стрельбой
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Depositphotos

В Воронеже после конфликта между мужчинами в интернете произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, на форуме в одной из социальных сетей произошел конфликт между 35-летним и 37-летним мужчинами. Для разрешения спора они договорились встретиться в тот же день и увиделись возле одного из домов на улице Историка Костомарова.

Однако на встречу пришли не только участники конфликта. Ссора переросла в драку между группой лиц, и в ходе потасовки один из оппонентов обстрелял 37-летнего мужчину, предварительно, из травматического пистолета. В результате случившегося он получил травмы.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали стрелка, им оказался 42-летний местный житель. Мужчину и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. По факту инцидента организовали процессуальную проверку.

Ранее в Омской области дорожный конфликт со стрельбой закончился травмой глаза.

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