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Мужчина украл с российского предприятия 46 кг сыра, чтобы его съесть

В Брянской области мужчина украл 46 кг сыра, чтобы его съесть
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МВД России

В Брянской области 41-летний мужчина похитил с предприятия 46 кг сыра, чтобы его съесть. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Стародубе. Полицейские заметили подозрительный автомобиль «Рено Логан», выехавший из лесополосы на улицу Краснооктябрьскую, и остановили его для проверки. В ходе осмотра в машине нашли 46 кг сыра, которые водитель украл с предприятия, где работает.

Мужчина признался стражам порядка в содеянном. Он пояснил, что планировал оставить сыр себе для личного потребления. Ущерб предприятию оценили в 30 тысяч рублей, похищенные молочные продукты изъяли.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого стало известно, что серийного вора, похитившего более ста пачек сыра, будут судить в Карелии. Фигурант также украл салями, три килограмма бекона, семь упаковок форели и несколько бутылок коньяка и ликера.

Ранее в Перми грабитель подрался с продавцом из-за 20 пачек сыра.

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