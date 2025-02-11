Серийного вора, укравшего более ста пачек сыра, будут судить в Карелии

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который украл из магазина более ста пачек сыра, несколько упаковок мясных деликатесов и бекона. Об этом сообщает УМВД по республике Карелия.

По данным следствия, 25-летний петрозаводчанин обвиняется в семи эпизодах краж на общую сумму около 41 тысячи рублей. Особое пристрастие злоумышленник имел к сыру — только за одну кражу он похитил 61 упаковку этого продукта, а всего на его счету — 85 упаковок и дополнительно 2,5 кг сыра. Фигурант также украл салями, три килограмма бекона, семь упаковок форели и несколько бутылок коньяка и ликера.

Похищенное мужчина выносил из магазинов, пряча под одеждой или в рюкзаке. В отношении серийного вора возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Петербурге двое грабителей украли окорок из магазина. В торговую точку ворвались двое неизвестных и, угрожая продавцу электрошокером, ограбили магазин. Злоумышленники схватили с прилавка стейк, бекон и свиной окорок и скрылись. Грабителей удалось оперативно задержать, один из нападавших шесть раз был судим за грабежи. В отделе полиции приятели признались, что на грабеж их толкнуло чувство голода. Возбуждено уголовное дело.

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