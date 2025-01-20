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В Перми грабитель подрался с продавцом из-за 20 пачек сыра

В Перми грабитель украл из магазина 20 пачек сыра и напал на продавца

В Перми полицейские задержали подозреваемого в попытке украсть 20 пачек сыра из магазина. Пытаясь покинуть торговую точку, грабитель избил продавца. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в одном из городских супермаркетов, в торговый зал вошел мужчина, который воспользовался отсутствием покупателей и сложил к себе в сумку 20 пачек сыра.

Вора заметил продавец, он предложил вернуть товар на витрину либо оплатить его. Вместо этого злоумышленник начал избивать работника магазина, после нескольких минут поединка обвиняемый покинул магазин, бросив похищенное.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы, злоумышленника удалось задержать. Им оказался 29-летний житель Лысьвы, он заключен под стражу. Следователи предполагают, что налетчик может быть причастен к совершению аналогичных преступлений.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области кража из магазина закончилась избиением вора. 63-летний местный житель попытался вынести из торгового зала продукты вместе с предметом кухонной утвари. Его догнала сотрудница и несколько раз ударила выпавшей из его рук сковородой.

Ранее в Ярославской области женщина с ребенком в коляске ограбила магазин.

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