После удара ВСУ по высоковольтной линии в Курской области завели дело о теракте

После удара по высоковольтной линии в Курской области СК завел дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на высоковольтную линию в Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

«В связи с обстрелом украинскими военнослужащими энергообъекта в Курской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 апреля украинские военные, используя беспилотник, произвели атаку на высоковольтную линию «Курскэнерго».

«В результате совершенного преступления в Большесолдатском районе более 600 потребителей остались без электричества», — сказано в сообщении.

Накануне после атаки украинского беспилотника по энергообъекту Страчево филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» отключилась комплектная трансформаторная подстанция.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что из-за повреждения трансформатора без электроснабжения остались потребители в Севском районе. В данный момент в населенные пункты района вернули электроснабжение.

Ранее полковник заявил о попытках ВСУ реализовать «курский сценарий» в других регионах России.