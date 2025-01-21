Бойцы СВО высказались о решении мэрии Мытищ подарить жилье мигрантам

Участники специальной военной операции (СВО) высказались о ситуации с предоставлением квартиры семье мигрантов в подмосковных Мытищах. Записанный ими видеоролик опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

До этого жители Мытищ выразили недовольство тем, что многодетная семья мигрантов получила жилищный сертификат. Позже активисты обратили внимание на публикацию мэра города Юлии Купецкой, в которой шла речь о деятельности «Русской общины».

«С какой позиции вы хотите себя преподнести (...), блеснуть своим мнимым превосходством? Может, тем самым вы хотите сказать, что у вас все схвачено?» — задается вопросом один из военных на видеозаписи.

13 января на сайте администрации Мытищ сообщалось, что многодетная семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова, живущая в однокомнатной квартире, получила сертификат на субсидию для приобретения жилья в городском округе.

15 января депутат Государственной думы России Сергей Миронов призвал правоохранительные органы проверить факт выдачи сертификата иностранным гражданам.

20 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах.

Ранее россиян предупредили о риске профинансировать террористов при переводе денег.