Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений

Более 800 тысяч россиян получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.

По данным соцфонда, в 2024 году было принято 812 849 решений об установлении единовременной выплаты. Ее можно получить, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Все накопления выплачиваются единой суммой.

При этом за единовременной выплатой можно обратиться повторно, если на пенсионный фонд поступили новые пенсионные накопления, но не ранее чем через пять лет после предыдущего накопления.

До этого президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал, что использование инструментов семейных накоплений программы долгосрочных сбережений (ПДС) научит россиян с детства правильно планировать финансы и в конечном итоге поможет заработать «вторую пенсию».

Ранее программу долгосрочных сбережений предложили сделать удобнее.