Программу долгосрочных сбережений предложили сделать удобнее

Спрос на участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) будет повышаться, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.

По его мнению, этому будет способствовать рост информированности населения о возможностях ПДС, а также продление срока государственного софинансирования с 3 до 10 лет.

Отдельный вопрос — перевод в программу средств накопительной пенсии. Вестеровский подчеркнул, что внутри одного фонда перевод средств накопительной пенсии в ПДС происходит максимально комфортно и быстро. Однако, по его словам, перевод этих денег из СФР или из НПФ в другой, чтобы внести в качестве взноса в ПДС, сейчас вызывает затруднения и может занять до пяти лет, поэтому требует упрощения и ускорения.

Он заявил, что стоит предоставить гражданам возможность свободно выбирать НПФ для последующего перевода средств накопительной пенсии в ПДС. По его мнению, пришло время разрешить людям подписывать заявления с помощью УНЭП в сервисе «Госключ» и переводить средства уже в следующем году, исключив влияние на рыночные котировки.

По поручению президента РФ идет работа над созданием семейного продукта в рамках программы долгосрочных сбережений, сообщил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

В этой части СберНПФ предлагает добавить возможность получать отдельное государственное софинансирование на несовершеннолетних детей. В дополнение к этому предлагается увеличить лимит налогового вычета на семейную ипотеку с 400 тыс. до 1 млн рублей. Целесообразным эксперты считают и разрешить переводить материнский (семейный) капитал в семейный ПДС.

Также Сбер выступил с предложением снизить барьеры выхода из программы, чтобы сделать ее привлекательнее для населения. Эксперты считают, что следует расширить перечень жизненных обстоятельств, при которых можно досрочно использовать средства со счета ПДС без потери инвестиционного дохода и государственного софинансирования, если они были внесены из личных доходов участника программы. К таким обстоятельствам предлагают отнести лечение ребёнка, получение первого высшего образования, покупка первой недвижимости, взнос на ипотеку.

В Сбере считают, что следует ускорить начисление софинансирования со стороны государства, чтобы участники программы более четко ощутили отдачу от него. Необходимо также регулярно индексировать размеры господдержки и налоговых вычетов с учетом экономической ситуации в стране, отметил Зарецкий.

По итогам 2025 года СберНПФ прогнозирует рост активов по ПДС до 356 млрд рублей и увеличение числа участников программы среди своих клиентов до 4 млн.