Дрон сбросил взрывчатку на авто в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области мужчина пострадал при сбросе взрывчатки на авто

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Стригуны — Новоалександровка беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся легковой автомобиль. От удара дрона водитель получил минно-взрывную травму», — написал губернатор.

Пострадавшего доставили в Борисовскую районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно, добавил Гладков.

Накануне после атаки украинского беспилотника по энергообъекту Страчево филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» отключилась комплектная трансформаторная подстанция.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что из-за повреждения трансформатора без электроснабжения остались потребители в Севском районе. В данный момент в населенные пункты района вернули электроснабжение.

Ранее полковник заявил о попытках ВСУ реализовать «курский сценарий» в других регионах России.