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Врач объяснила, почему нельзя тереть глаза руками

Врач Миргородская: привычка теперь глаза руками грозит инфекциями
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Shutterstock

Привычка тереть глаза руками может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, включая инфекционные заболевания, травмы и ухудшение остроты зрения. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

«Самая очевидная причина для запрета — риск инфицирования переднего отдела глаза. А именно, могут возникнуть бактериальный конъюнктивит и/или блефарит, которые проявляются покраснением глаз, покраснением век, их отеком, отделяемым из глаз, зудом и другими проявлениями. Лечение этой патологии назначает врач, и занимает от нескольких дней до нескольких недель», — предупредила Миргородская.

Вторая причина — это возможное повреждение поверхности глаза, то есть возникновение эрозии роговицы или конъюнктивы. Как отметила врач, такие повреждения без правильного и своевременного лечения могут приводить к длительному рецидивирующему течению или к бактериальным осложнениям.

«А еще хроническая травматизация глаза, чем является регулярное его трение, может приводить к развитию такого заболевания, как кератоконус. Это дегенеративное заболевание роговицы, при котором происходит прогрессивное истончение роговицы в ее центральной или парацентральной частях, которое приводит к изменению формы роговицы из сферической в коническую, прогрессивному ухудшению остроты зрения, которое не корректируется очками или мягкими контактными линзами», — добавила специалист.

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