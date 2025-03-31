В Петербурге могут запретить продажу алкоголя в жилых домах

РБК: более тысячи баров Петербурга могут закрыться из-за закона о «наливайках»

Проект закона, ограничивающего ночную продажу алкоголя в заведениях общепита Санкт-Петербурга, внесен на рассмотрение Законодательного собрания. Об этом РБК заявил председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок.

Запрет вводит ограничения на розничную реализацию алкоголя с 22:00 до 11:00 в заведениях, расположенных в жилых домах. Для работы после 22:00 необходимы: отдельный вход с улицы, зал обслуживания площадью от 50 кв. м, раздельные туалеты для посетителей и персонала, оборудованная кухня, минимум 5 сотрудников, договор на охрану и «тревожная кнопка». Документ планируют принять на весенней сессии.

Сроки вступления в силу: с 1 сентября 2025 года — для спальных и пригородных районов, с 1 декабря 2025 года — для Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.

По данным Клуба профессионалов алкогольного рынка, 80% из 3,2 тыс. питерских баров с лицензией на алкоголь находятся в жилых домах. Максим Черниговский, руководитель клуба, считает, что около 50% таких заведений не соответствуют новым требованиям.

«Если взять 2,6 тыс. объектов в жилфонде, то 1,3 тыс. окажутся под угрозой закрытия. Барьеры слишком высоки: нужны ремонты, перепланировки, найм персонала. На адаптацию потребуется около года», — заявил он.

Однако часть участников рынка полагает, что под удар попадут не более 5% баров.

«Крупные сети и рестораны уже соответствуют нормам. Проблемы возникнут у небольших «наливаек» без инвестиционных возможностей», — отметил анонимный источник в отрасли

Ранее сообщалось, что розничную продажу алкоголя ограничат в объектах общепита и торговли в МКД Подмосковья.