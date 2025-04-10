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Россиянам предложили запретить себе покупку спиртного

В Госдуме предложили ввести самозапрет на покупку спиртного
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Depositphotos

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов рассказал, что планирует выступить с инициативой о введении в России самозапрета на покупку алкогольной продукции по аналогии с самозапретом на банковские кредиты. Об этом парламентарий заявил в беседе для Life.ru.

«Здоровый образ жизни — это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин», — отметил собеседник издания.

Депутат добавил, что тот, кто хотел бы избежать «ненужных соблазнов», сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок.

Среди прочего Хамитов предложил альтернативу покупке алкогольной продукции. По его словам, можно потратить деньги на посещение фитнес-зала или спортивной площадки — это принесет двойную пользу.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что в Вологодской области образовался стихийный черный рынок алкоголя. Это произошло на фоне введения по инициативе губернатора Георгия Филимонова ограничения времени продажи алкоголя, по замыслу законодателя, это должно снизить алкоголизацию региона и повысить рождаемость. Но в результате в регионе организовали нелегальную торговлю алкоголем с рук в любое время.

Ранее было названо количество алкоголя, разрушающее сосуды.

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