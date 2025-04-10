Россиянам рассказали, в какое время дня лучше пить зеленый чай

Зеленый чай — это полезный напиток, однако стоит помнить, что в зависимости от времени его употребления воздействие на организм может быть разным. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

«Например, утром зеленый чай может быть хорошей альтернативой кофе. После обеда это полезный тонизирующий напиток. А вот поздно вечером, конечно же, в силу содержания кофеина, мы этот напиток не рекомендуем, потому что он может нарушить сон», — сказал специалист.

Он также посоветовал не употреблять более двух-трех чашек (300 — 700 мл) зеленого чая в день.

Как отмечают эксперты, зеленый чай с мятой поможет освежиться, а также успокоить организм.

По их словам, такой напиток обладает антиоксидантными свойствами — помогает в борьбе со свободными радикалами и укрепляет иммунную систему. Помимо этого, он может ускорить обмен веществ, что способствует снижению веса. Мята может оказать противовоспалительное действие, а также помочь при проблемах с пищеварением, уменьшить боль в горле и снять отеки.

Ранее врач назвала напитки, которые помогут снять стресс и тревожность.