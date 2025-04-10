Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в какое время дня лучше пить зеленый чай

Врач Бобровский: зеленый чай следует пить утром и в обеденное время
close
Pexels

Зеленый чай — это полезный напиток, однако стоит помнить, что в зависимости от времени его употребления воздействие на организм может быть разным. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

«Например, утром зеленый чай может быть хорошей альтернативой кофе. После обеда это полезный тонизирующий напиток. А вот поздно вечером, конечно же, в силу содержания кофеина, мы этот напиток не рекомендуем, потому что он может нарушить сон», — сказал специалист.

Он также посоветовал не употреблять более двух-трех чашек (300 — 700 мл) зеленого чая в день.

Как отмечают эксперты, зеленый чай с мятой поможет освежиться, а также успокоить организм.

По их словам, такой напиток обладает антиоксидантными свойствами — помогает в борьбе со свободными радикалами и укрепляет иммунную систему. Помимо этого, он может ускорить обмен веществ, что способствует снижению веса. Мята может оказать противовоспалительное действие, а также помочь при проблемах с пищеварением, уменьшить боль в горле и снять отеки.

Ранее врач назвала напитки, которые помогут снять стресс и тревожность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами