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Россиянам рассказали, почему полезно пить зеленый чай с мятой

Pravda.Ru: зеленый чай с мятой поможет снизить вес
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Freepik.com

Зеленый чай с мятой поможет освежиться, а также успокоить организм. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, такой напиток обладает антиоксидантными свойствами — помогает в борьбе со свободными радикалами и укрепляет иммунную систему. Помимо этого, он может ускорить обмен веществ, что способствует снижению веса. Мята может оказать противовоспалительное действие, а также помочь при проблемах с пищеварением, уменьшить боль в горле и снять отеки. Она также стимулирует мочеиспускание и снижает чувство голода.

«Комбинация зеленого чая и мяты усиливает их полезные свойства. Это сочетание особенно полезно по утрам, так как помогает пробудить организм и зарядиться энергией», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что зеленый чай поможет снять стресс и тревожность за счет аминокислот L-теанина и витамина C. По ее словам, справиться с нервной перегрузкой поможет и липовый чай, чай с ромашкой, а также мелиссой и мятой.

Ранее стало известно, сколько можно пить чая в день без вреда для здоровья.

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