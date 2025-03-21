Врач назвала напитки, которые помогут снять стресс и тревожность

Зеленый чай поможет снять стресс и тревожность за счет аминокислот L-теанина и витамина C. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, справиться с нервной перегрузкой поможет и липовый чай, чай с ромашкой, а также мелиссой и мятой. Кроме того, для успокоения нервной системы врач посоветовала включать в рацион какао, в котором содержатся магний и витамины группы B. Еще один полезный напиток — кефир.

«Как и другие ферментированные продукты, он содержит полезные бактерии. Кефир положительно влияет не только на функции кишечника, но и помогает снижать уровень нервозности, тревожности. Также в нем содержится триптофан. Это аминокислота, из которой образуется серотонин — гормон хорошего настроения и радости», — отметила Писарева.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что гранатовый сок, в котором содержатся антиоксиданты и витамин C, поможет снизить артериальное давление. Она уточнила, что этот напиток может улучшить внутреннюю оболочку сосудов и регулировать уровень артериального давления. Это сделает сосуды более эластичными и легко расширяющимися, добавила врач.

Ранее были названы напитки со льдом, из-за которых дети впадают в кому.