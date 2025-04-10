В Москве засняли предполагаемое застолье мигрантов прямо во дворе жилого дома

Предполагаемое застолье мигрантов на спортивной площадке в Москве сняли на видео

Жители российской столицы засняли на видео предполагаемое застолье мигрантов, которое они устроили прямо на спортивной площадке. Кадры опубликовал Telegram-канал «Царьград ТВ».

В ролике показаны несколько столов, накрытых прямо на спортивной площадке во дворе одного из жилых домов Москвы. При просмотре записи можно услышать голос ведущего, который развлекает сидящих за столами гостей.

По словам автора, мигранты отмечали свадьбу.

Где конкретно сняли застолье, в публикации не уточняется. Также неизвестна дата съемки, при этом на кадрах видны зеленые газоны и люди в легкой одежде.

25 марта Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва» опубликовал ролик, на котором запечатлена драка с участием трех сотрудников коммунальных служб. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте. На записи видно, как двое темнокожих мужчин в спецодежде вступили в схватку, а третий мужчина пытается разнять коллег.

Видео засняли очевидцы потасовки. По какой причине между сотрудниками коммунальных служб произошел конфликт, остается неизвестным.

Ранее в Москве контролер автобуса обругала мигрантов, не купивших билет.