Контролер автобуса обматерила мигрантов-безбилетников в Москве

В Москве контролер автобуса обматерила мигрантов, призывая их к порядку

Контролер возмутилась культурой проезда пассажиров автобуса, идущего по маршруту в миграционный центр Сахарово, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В вечернее время большое число желающих доехать до учреждения для мигрантов, пассажиры торопятся занять место в автобусе, но оплатить проезд немногие не спешат», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, когда в салон хлынул поток пассажиров, женщина начала на них кричать, в том числе нецензурно, призывая к порядку.

До этого «Агентство чрезвычайных новостей» сообщило, что в Магнитогорске кондуктор дал по губам студентке за нецензурную брань.

«Конфликт попал на видео. Автор говорит, что села в трамвай №1 и на остановке «Площадь Победы» хотела оплатить проезд по студенческому тарифу. Но кондуктор пробила ей билет по полной стоимости за 40 рублей», — говорится в сообщении.

Девушка сняла кондуктора на видео. По словам контролера, она ударила студентку по губам за нецензурную брань. При этом другие пассажиры не стали заступаться за девушку.

Ранее сообщалось, что в Приморье водитель избил школьника из-за неоплаченного проезда.