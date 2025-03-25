Коммунальщики устроили разборки на проезжей части в Москве и попали на видео

В Москве на видео попала драка коммунальщиков на проезжей части

В Москве работники коммунальных служб подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Коммунальщики устроили разборки на Кутузовском проспекте», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как люди дерутся на дороге, при этом их пытаются разнять.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мигрант напал на водителя Toyota на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на дороге, после чего их разнимает прохожий. Далее на записи видно, как один из конфликтующих садится в серый легковой автомобиль и уезжает.

По информации источника, драка произошла на улице Калинина, около торгового центра «Калина Молл».

Кроме того, в Тюмени женщина устроила фотосессию на коне на фоне заправки. На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина лежит на коне и фотографируется, при этом фотосессия происходит на АЗС.

Ранее водителю стало плохо за рулем, и он устроил ДТП на МКАД.