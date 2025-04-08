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В Минстрое рассказали о сговоре банков

Минстрой: банки ухудшают условия по семейной ипотеке на новостройки
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Кредитные организации не заинтересованы в предоставлении семейной ипотеки на уже сданные новостройки, сообщил на Всероссийском жилищном конгрессе замглавы Минстроя Никита Стасишин.

По его словам, до момента ввода домов и раскрытия эскроу-счетов банки заинтересованы в выдаче семейной ипотеки, но на стадии подписания договора купли-продажи условия для выдачи семейной ипотеки ухудшаются.

Стасишин объяснил, что кредитные организации не желают выдавать семьям ссуда на дома, по которым уже нет проектного финансирования, поскольку в таких ситуациях кредитная организация «не зарабатывает столько, сколько могла бы».

На прошлой неделе зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко в беседе с «Газетой.Ru» поддержал предложение расширить программу семейной ипотеки под 6% на семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет.

«Я лично поддержал бы любые инициативы, связанные с устойчивым развитием семьи в России. Исходя из этого, естественно, любые предложения, проекты, которые направлены на то, чтобы снизить долговую нагрузку, социальную нагрузку на семьи, и в первую очередь — молодые семьи, я только приветствую», — заявил он.

Ранее были названы последствия распространения семейной ипотеки на вторичные квартиры.

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