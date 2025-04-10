Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо количество алкоголя, разрушающее сосуды

Neurology: потребление восьми порций алкоголя в неделю повреждает сосуды
close
Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM

Даже умеренное потребление алкоголя (до 98 мл чистого этилового спирта в неделю) повышает риск поражения сосудов, ведущего к проблемам с памятью. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology.

Ученые проанализировали образцы мозговой ткани более 1700 человек, средний возраст которых на момент ухода из жизни составлял 75 лет. В ходе работы специалисты искали в мозге признаки двух типов патологий.

Первые относились к гиалиновому артериолосклерозу — хроническому заболеванию мелких артерий, при котором утолщаются их стенки. Это происходит вследствие накопления в последних белкового вещества — гиалина. Ученые объяснили, что поражение сосудов при гиалиновом артериолосклерозе ведет к ухудшению памяти и когнитивных функций. Также исследователи оценили содержание в образцах мозга тау-клубов — белковых скоплений, характерных для болезни Альцгеймера.

Дополнительно были опрошены родственники умерших — их спрашивали о привычках участников, связанных с употреблением алкоголя. На основе этих данных испытуемые были разделены на четыре группы: непьющие, умеренные потребители спиртного (до семи порций алкоголя в неделю), сильно пьющие (восемь и более порций в неделю) и бывшие алкоголики.

Под одной порцией алкоголя в исследовании подразумевалось 14 граммов этилового спирта. Такое количество содержится в 355 мл обычного пива, 150 мл вина или 45 мл крепкого алкоголя.

Результаты показали, что у сильно пьющих людей и бывших алкоголиков риск развития гиалинового артериолосклероза был на 133% и 89% выше, чем у тех, кто никогда не пил. Ученые подчеркнули, что даже умеренно пьющие оказались в группе риска этого заболевания — у этой группы испытуемых вероятность его развития возрастала на 60%.

Также у сильно пьющих значительно чаще обнаруживались тау-клубки, что указывало на увеличенный риск развития болезни Альцгеймера. Кроме того, у тех, кто злоупотреблял алкоголем, средняя продолжительность жизни была на 13 лет короче, чем у трезвенников.

«Чрезмерное употребление алкоголя оказывает долговременное разрушительное воздействие на мозг. Особенно важно, что даже у тех, кто бросил пить, сохраняются признаки стойкого повреждения, хотя отказ от алкоголя может все же снизить риски», — прокомментировали ученые.

Ранее потребление пива связали с риском развития рака кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами