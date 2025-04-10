Названо количество алкоголя, разрушающее сосуды

Даже умеренное потребление алкоголя (до 98 мл чистого этилового спирта в неделю) повышает риск поражения сосудов, ведущего к проблемам с памятью. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology.

Ученые проанализировали образцы мозговой ткани более 1700 человек, средний возраст которых на момент ухода из жизни составлял 75 лет. В ходе работы специалисты искали в мозге признаки двух типов патологий.

Первые относились к гиалиновому артериолосклерозу — хроническому заболеванию мелких артерий, при котором утолщаются их стенки. Это происходит вследствие накопления в последних белкового вещества — гиалина. Ученые объяснили, что поражение сосудов при гиалиновом артериолосклерозе ведет к ухудшению памяти и когнитивных функций. Также исследователи оценили содержание в образцах мозга тау-клубов — белковых скоплений, характерных для болезни Альцгеймера.

Дополнительно были опрошены родственники умерших — их спрашивали о привычках участников, связанных с употреблением алкоголя. На основе этих данных испытуемые были разделены на четыре группы: непьющие, умеренные потребители спиртного (до семи порций алкоголя в неделю), сильно пьющие (восемь и более порций в неделю) и бывшие алкоголики.

Под одной порцией алкоголя в исследовании подразумевалось 14 граммов этилового спирта. Такое количество содержится в 355 мл обычного пива, 150 мл вина или 45 мл крепкого алкоголя.

Результаты показали, что у сильно пьющих людей и бывших алкоголиков риск развития гиалинового артериолосклероза был на 133% и 89% выше, чем у тех, кто никогда не пил. Ученые подчеркнули, что даже умеренно пьющие оказались в группе риска этого заболевания — у этой группы испытуемых вероятность его развития возрастала на 60%.

Также у сильно пьющих значительно чаще обнаруживались тау-клубки, что указывало на увеличенный риск развития болезни Альцгеймера. Кроме того, у тех, кто злоупотреблял алкоголем, средняя продолжительность жизни была на 13 лет короче, чем у трезвенников.

«Чрезмерное употребление алкоголя оказывает долговременное разрушительное воздействие на мозг. Особенно важно, что даже у тех, кто бросил пить, сохраняются признаки стойкого повреждения, хотя отказ от алкоголя может все же снизить риски», — прокомментировали ученые.

Ранее потребление пива связали с риском развития рака кишечника.