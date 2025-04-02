«Уже завтра»: в ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия может начаться в мире «уже завтра». Именно поэтому государства-члены должны довести Соглашение ВОЗ о пандемии до финишной черты. Его создание инициировали еще в 2021 году. Ожидалось, что за финальный вариант страны проголосуют в мае 2024-го, однако они не смогли достичь консенсуса. Подписывать документ отказалась Великобритания, в России он также вызвал критику. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Новая пандемия может начаться в мире «уже завтра». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений.

Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы», — отметил он.

Именно поэтому, по словам гендиректора ВОЗ, государства должны быть более вовлеченными и довести Соглашение ВОЗ о пандемии до финишной черты. Гебрейесус добавил, что если страны будут действовать по отдельности, то не смогут достичь глобальной безопасности в области здравоохранения.

«Есть две вещи, которые мы знаем наверняка: во-первых, всегда будут новые глобальные угрозы. И, во-вторых, вместе мы сильнее. <…> Если хотя бы одна страна останется позади, независимо от того, насколько она велика или мала, это увеличит риск для нас всех», — подчеркнул глава организации.

Что такое Соглашение ВОЗ о пандемии?

Соглашение о пандемии — это потенциальное международное соглашение, которое призвано исправить недостатки сотрудничества, имевшие место во время пандемии COVID-19. По мнению гендиректора ВОЗ, у нового соглашения три основных преимущества — оно обеспечит более справедливые глобальные ответные меры, поможет защитить национальные системы здравоохранения и укрепит сотрудничество между государствами-членами во время пандемий.

Согласно последней редакции текста соглашения от 13 марта 2024 года, основная его цель — помочь миру «предотвращать, готовиться и реагировать на пандемии». Положения документа до сих пор обсуждаются, в том числе пункт о коллективной, но дифференцированной ответственности, который предлагает более богатым странам взять на себя большие обязательства по достижению общих целей в области подготовки к пандемии и реагирования на нее.

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Официальные переговоры по достижению соглашения стартовали в 2021 году. Ожидалось, что за финальную версию страны — члены ВОЗ проголосуют в мае 2024 года, однако они не пришли к консенсусу по нескольким статьям, поэтому голосование отложили. Как уточняет KFF — до мая 2025-го.

Кто выступил против?

Концепцию соглашения поддержала администрация экс-президента США Джо Байдена, которая активно участвовала в переговорах. При этом нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты выйдут из ВОЗ. Такое решение он объяснял в том числе тем, что во время пандемии организации не смогла «продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств-членов».

В мае 2024 соглашение отказалась подписывать Великобритания. Как писала газета The Telegraph, причиной стало то, что королевство было не согласно отдать пятую часть своих вакцин, как того требовал пункт о справедливом распределении лекарств. ВОЗ не стала комментировать эту информацию, сообщало Reuters.

Соглашение также не поддержали почти 2,5 млн канадцев, которые подписали петицию против него на сайте международного ультраконсервативного христианского движения.

В России проект раскритиковали общественники и депутаты. Основные претензии заключались в нарушении суверенитета государства, ограничительных мерах, отсутствии понятия «пандемия» в проекте и механизма ее объявления.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призывал не подписывать «кабальный и рабский документ». При этом замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщал, что российская делегация участвует в согласовании текста договора и не допускает угроз суверенитету страны. Он также добавил, что в проекте соглашения изначально предлагалось расширить полномочия ВОЗ, однако в процессе обсуждения большинство этих предложений было отклонено.