В городах России обнаружили разрушающий здания опасный сорняк из Европы

В России встречается опасное европейское гибридное растение рейнутрия богемская, которая может своей мощной корневой системой разрушать фундаменты домов. На сегодняшний день его уже обнаружили в Москве и Кисловодске, рассказал RT директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.

Рейнутрия богемская появилась в результате скрещения двух дальневосточных видов гречишных, став в итоге живучим гибридом, активно распространяющимся в Европе. Постепенно растение добралось и до России — его встречали на берегах лесных водоёмов «Лосиного острова», отметил эколог.

Растение опасно тем, что его стебли и корни заполняют всё пространство, проникая в малейшие трещины и разрушая даже фундаменты домов.

«Очевидцы пишут, что в Германии над некоторыми водотоками переплетение стеблей рейнутрии богемской создают целые плотины, — отметил Пукалов. — Вид хоть и не обладает опасными свойствами борщевика Сосновского, но всё равно способен вытеснить всю приземную растительность. Уничтожить его крайне тяжело из-за большой живучести».

Чтобы всего за несколько лет рейнутрия вытеснила с территории все остальные травянистые растения, достаточно одного кусочка корешка. Если на эту же землю попадут такие растения, как борщевик Сосновского, травянистый люпин многолистный, то она будет навсегда потеряна для окультуривания. По этой причине в России даже создали так называемую Черную книгу инвазивных (чуждых) вредных растений, в которой почетное место заняла рейнутрия богемская, заключил эксперт.

До этого ученые КамГУ им. Витуса Беринга рассказали «Газете.Ru», что в районе Петропавловска-Камчатского и поселка Пущино зафиксировано распространение агрессивного борщевика Сосновского. Причём особую опасность представляет возможность гибридизации борщевика Сосновского с местным камчатским видом — борщевиком шерстистым. Подчёркивается, что без своевременных мер по локализации очагов борщевик может распространиться по всему региону.

Ранее россиянам назвали способы борьбы с борщевиком на даче.