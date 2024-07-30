Россиянам назвали способы борьбы с борщевиком на даче

Для борьбы с борщевиком на дачном участке важно просто ухаживать за землей. Об этом kp.ru рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России», редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

«Есть еще такой народный способ извести борщевик. Но он, сразу скажу, эффективен, если речь идет об одиночных растениях. Нужно дать борщевику подрасти, а когда у него оформились цветы, обмотать эти зонтики ненужными женскими чулками. Надо дать ему доцвести, скинуть семена, а потом отрезать вместе с этим чулком, чтобы ничего не осыпалось в землю, и сжечь. После этого он сам засохнет», — сказал эксперт.

При масштабной проблеме он рекомендует регулярно косить опасное растение, чтобы не дать ему расти и распространяться. При этом «новомодные» средства для борьбы с борщевиком Туманов раскритиковал. Так, например, запуск дронов, которые будут опрыскивать растения гербицидами, будет менее эффективным и более дорогим способом, подчеркнул он.

12 июля в пресс-службе ЛДПР «Газете.Ru» рассказали, что группа депутатов партии предложила установить штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для глав российских регионов за неудаление борщевика с земель, находящихся в собственности регионов.

Ранее дачникам рассказали, что можно посеять на участке в августе.