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Следователи организовали проверку после дебоша в школе Челябинска

В Челябинске СК возбудил дело после того, как мужчина ворвался в школу
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Пресс-служба минобразования Челябинской области

Следователи организовали проверку после того, как 25-летний неадекват ворвался в школу № 145 в Челябинске. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

После случившегося следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Утром 10 апреля пауэрлифтер ворвался в школу с криками. Как заявили в школе, охранник попытался узнать у мужчины, зачем он пришел в учебное заведение, на что тот ответил грубостью и стал «задевать девчонок». Тогда сотрудники школы вновь сделали мужчине замечание. В ответ злоумышленник выломал турникет, побежал внутрь здания, ворвался в кабинет директора и разбил компьютер.

Задержал мужчину девятиклассник, на помощь которому пришли учителя ОБЖ и физкультуры: они удерживали хулигана до приезда силовиков. По предварительным данным, нападавший мог быть под воздействием наркотиков. Сейчас он находится на обследовании у медиков.

Ранее жителя Челябинской области отправили на принудительное лечение после того, как он ворвался в школу и угрожал сотрудникам.

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