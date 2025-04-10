Пауэрлифтер ворвался в школу на Урале и разгромил кабинет директора. Его задержал ученик

В Челябинске пауэрлифтер ворвался в школу с криками, что «хочет учиться», сломал турникет и разбил компьютер в кабинете директора. Задержал мужчину девятиклассник, на помощь которому пришли учителя ОБЖ и физкультуры: они удерживали хулигана до приезда силовиков. По предварительным данным, нападавший мог быть под воздействием наркотиков. Сейчас он находится на обследовании у медиков.

Утром 10 апреля в школу № 145 в поселке Новосинеглазово, входящем в состав Челябинска, ворвался посторонний молодой человек, сообщил портал 74.ru со ссылкой на министерство образования Челябинской области.

Как заявили изданию в школе, охранник попытался узнать у мужчины, зачем он пришел в учебное заведение, на что тот ответил грубостью и стал «задевать девчонок». Тогда сотрудники школы вновь сделали мужчине замечание. В ответ злоумышленник выломал турникет, побежал внутрь здания, ворвался в кабинет директора и разбил компьютер .

«В приемной он начал орать, что хочет учиться, вел себя неадекватно. Оружия у него с собой не было. В это время охранник нажал на тревожную кнопку, и Росгвардия была в пути. Но пока Росгвардия ехала, он разбил компьютер. Все это сопровождалось криками, угрозами», — заявили в учебном заведении.

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Задержать хулигана помогли двое учителей — преподаватели основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и физкультуры — и ученик 9 класса. Как рассказал 74.ru учащийся, он увидел бегущих школьников, когда спускался с верхнего этажа школы, и пошел посмотреть, что случилось.

«Смотрю, кто-то кричит. Я понимаю, что нужно остановить, снял портфель, налетел на него — и понеслось. Пока стоял с ним в стойке, пришел учитель ОБЖ», — поделился девятиклассник.

Школьник занимается тяжелой атлетикой. Он попытался ударить хулигана по лицу, но попал по его руке. Затем девятиклассник крепко схватил нападавшего, а мужчина пытался его пнуть. Учитель ОБЗР заломил руки хулигана, а учитель физкультуры помогал удерживать злоумышленника до приезда сотрудников правоохранительных органов.

«Я вообще не боялся, мне смешно было», — признался школьник.

Telegram-канал «MDK Челябинск» выяснил, что ученика и учителей, задержавших хулигана, наградят.

На кадрах с места произошедшего видно, что уже задержанный хулиган продолжил вести себя неадекватно: он кричал, ругался, постоянно разговаривал, не мог сконцентрировать взгляд. Прибывшая на место происшествия Росгвардия задержала нарушителя. По данным Telegram-канала SHOT, им оказался 25-летний титулованный пауэрлифтер , живущий недалеко от школы. Канал выяснил, что незадолго до произошедшего мужчина мог употребить наркотические вещества, из-за чего и вел себя неадекватно. Ряд СМИ сообщил, что нарушитель ранее учился в школе № 145, однако 74.ru опровергает эту информацию.

После задержания дебошира передали медикам, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«В настоящее время дебошир передан медицинским работникам для определения состояния его психического здоровья и при необходимости оказания квалифицированной помощи. По результатам проведенных медицинских мероприятий, в том числе с участием психиатра и нарколога, будет принято обоснованное решение в рамках законодательства», — говорится в сообщении ведомства. Правоохранители уточнили, что от действий хулигана никто не пострадал.

Школа после инцидента продолжила работать в штатном режиме. «Сейчас в школе абсолютно все спокойно. Учебный процесс идет в обычном режиме. Детей не эвакуировали. Необходимостей в этом никакой не было», — заявил директор Василий Кисенко.

В челябинском комитете по делам образования сообщили 74.ru, что в школах Новосинеглазово уже две недели проводят антитеррористические учения, в которых в том числе отрабатывают сценарии с возможным проникновением в учебные заведения.

«Комиссия проверяет наличие охранных предприятий в школах, систем защиты, алгоритмов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Образовательные учреждения относятся к тем объектам, где всегда должен сохраняться режим повышенной готовности и бдительности», — подчеркнули в комитете.