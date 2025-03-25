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«Ничего не помнит»: уральца, ворвавшегося в школу, отправят на лечение

Жителя Челябинской области, ворвавшегося в школу, направят на лечение
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Суд Кунашакского района Челябинской области рассмотрел дело 31-летнего местного жителя, который ворвался в школу, вел себя неадекватно, высказывая угрозы расправой работникам организации, а также прибывшим на место ЧП полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 7 ноября 2024 года мужчина проник на кухню столовой Кунашакской школы. Там он напал на сотрудницу столовой и пытался забрать у нее нож. Повара забаррикадировали выход из помещения, чтобы неадекват не смог попасть в классы, и вызвали правоохранителей. После прибытия полицейских мужчина не перестал вести себя агрессивно: он угрожал ножами и предпринял попытки напасть с ними на силовиков.

Суд установил, что мужчина страдает психическим расстройством. Сам подозреваемый на заседании признался, что не помнит ничего из произошедшего. По его словам, в себя он пришел только в больнице.

«По результатам рассмотрения уголовного дела судом принято решение о применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», — рассказали в прокуратуре.

Ранее подросток из Брянска украл пистолет у брата и пронес его в школу, обманув охранника.

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