«Ничего не помнит»: уральца, ворвавшегося в школу, отправят на лечение

Суд Кунашакского района Челябинской области рассмотрел дело 31-летнего местного жителя, который ворвался в школу, вел себя неадекватно, высказывая угрозы расправой работникам организации, а также прибывшим на место ЧП полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 7 ноября 2024 года мужчина проник на кухню столовой Кунашакской школы. Там он напал на сотрудницу столовой и пытался забрать у нее нож. Повара забаррикадировали выход из помещения, чтобы неадекват не смог попасть в классы, и вызвали правоохранителей. После прибытия полицейских мужчина не перестал вести себя агрессивно: он угрожал ножами и предпринял попытки напасть с ними на силовиков.

Суд установил, что мужчина страдает психическим расстройством. Сам подозреваемый на заседании признался, что не помнит ничего из произошедшего. По его словам, в себя он пришел только в больнице.

«По результатам рассмотрения уголовного дела судом принято решение о применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», — рассказали в прокуратуре.

Ранее подросток из Брянска украл пистолет у брата и пронес его в школу, обманув охранника.