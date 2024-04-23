Организаторы отменили очное проведение «Бессмертного полка» в России

Шествие «Бессмертный полк» в России в 2024 году не будут проводить в очном формате. Об этом сообщила ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

По ее словам, такое решение приняли из соображений безопасности.

До этого руководство Брянской области решило отменить парад и праздничный салют, которые традиционно проводятся в День Победы. Представители властей отметили, что 9 Мая будет отмечаться в локальном формате. Торжественные мероприятия пройдут в парках, скверах и учреждениях культуры.

В администрации Брянска уточнили, что в городе уже идут подготовительные работы. В частности, специалисты начали устанавливать на улицах различные украшения — георгиевские ленты, звезды, флаги и другую символику.

Ранее в Москву начали перебрасывать военную технику в рамках подготовки к празднованию 9 Мая.