В российском регионе банк оштрафовали за информационную атаку в адрес заемщицы

В Саратове банку выписали административный штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение прав женщины, которая взяла кредит. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, у заемщицы образовался долг по платежам, после чего банк начал присылать ей SMS-сообщения, а также звонить ее матери.

«Должнице, в частности, поступали предложения встретиться и обсудить ситуацию, ввести рассрочку на погашение долга. Также женщину уведомляли о считанных днях на оплату и праве кредитора на принудительное взыскание. Были и предложения поучаствовать в акциях», — уточнили в сообщении.

Женщина посчитала, что кредитная организация ведет информационную атаку, которая нарушает ее права, и обратилась за помощью к приставам. Те выявили нарушения в действиях банка, в уведомлениях которого не было обязательной информации о просроченной задолженности. Кроме того, он не смог подтвердить, что законно работал с людьми, которые связывались с должницей.

10 апреля сообщалось, что ВТБ разрешил клиентам устанавливать самозапрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах, чтобы защититься от мошенников.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят ввести санкции за обман банков с самозапретом на кредиты.