Российский банк внедрил новый способ защиты от мошенников

ВТБ разрешил самозапрет на операции по QR-коду для защиты от мошенников

ВТБ разрешил клиентам устанавливать самозапрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах, чтобы защититься от мошенников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Соответствующую функцию можно включить в приложении банка, в разделе «Безопасность». Пользователь выбирает сервис «Защита от мошенников», далее — на вкладку «Самоограничения».

После подключения снять соответствующий запрет клиент сможет только лично в отделении банка. Такая процедура также направлена на защиту граждан от злоумышленников.

В приложении ВТБ есть и другие самоограничения, например, лимиты по операциям в банкоматах по QR-коду. В банке отметили, что самозапреты лишают мошенников возможности легко вывести средства, даже если им удалось узнать коды для попадания в онлайн-банк.

Ранее сообщалось, что самозапрет на кредиты в марте установили 7,94 млн россиян.