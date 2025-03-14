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В Госдуме хотят ввести санкции за обман банков с самозапретом на кредиты

Депутат Аксаков: в России могут ввести санкции за обман с самозапретом на кредит
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Shutterstock/Tero Vesalainen

В Госдуме хотят разработать санкции для россиян, которые нарушают банковские правила и пытаются обмануть банки и микрофинансовые организации (МФО) с самозапретом на кредиты. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Поступает информация о том, что кто-то, оформив самозапрет и, видимо, рассчитывая на то, что подписанный документ еще не поступил в бюро кредитных историй, начали оформлять кредиты для того, чтобы потом не выполнять обязательства по ним. Могу заверить, что все те, кто таким образом поступил, заплатят за предоставленные кредиты, — сказал депутат.

Он подчеркнул, что у заемщиков не получится оформить такой запрет, взять кредит и не выполнять свои обязательства. По его словам, все кредитные учреждения контролируют ситуацию, чтобы не допустить подобного. Аксаков также допустил, что некоторые россияне могут совершать эти действия «без злого умысла», чтобы удостовериться в действенности самозапрета.

В Минцифры России до этого сообщили, что россияне подали 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты. Сервис по запрету кредитов и займов начал свою работу на «Госуслугах» 1 марта. Самому старшему заявителю оказалось 103 года, уточнили в министерстве.

Ранее россиянам раскрыли схему обмана с самозапретом на кредиты.

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