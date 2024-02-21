В Госдуме исключили запрет русской классики из-за закона об ЛГБТ*

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уверил, что новый закон об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганде не коснется произведений русской и зарубежной классики.

«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, — по нашим законам о борьбе с ЛГБТ-пропагандой ничто не угрожает!» — заявил парламентарий.

Хинштейн подтвердил, что список запрещенных книг действительно существовал — его составила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), когда закон еще не был принят. Депутат объяснил, что формирование подобного списка было связано с тем, что отрасль «заранее готовилась к худшему». Парламентарий также заявил, что ни «Мегамаркет», ни другие онлайн-площадки не удаляли из продажи произведения классиков.

До этого российский маркетплейс «Мегамаркет» подтвердил снятие с продажи у себя книг, которые вошли в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Под запрет, в частности попали, некоторые произведения Федора Достоевского, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Марселя Пруста, Оскара Уайльда и других.

По словам Хинштейна, сейчас идет внутреннее расследование, чтобы выяснить, почему пресс-служба «Мегамаркета» подтвердила заведомо ложную информацию.

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